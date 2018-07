Il suo futuro non è in dubbio anche se l'arrivo a Parigi di Gigi Buffon riduce le possibilità di un posto da titolare indiscusso nel Paris Saint Germain. Il portiere tedesco Kevin Trapp ha però dato il suo benestare a un ruolo di alternanza con l'estremo difensore italiano e ha scelto di dare una svolta anche alla sua vita privata.



Qualche giorno fa l'estremo difensore ha fatto la parata più bella bloccando in presa alta e per sempre la sua storica compagna, la modella brasiliana Izabel Goulart. Trapp ha infatti fatto la fatidica proposta a colei che, dato il sì, diventerà presto la sua futura moglie con tanto di diamante brillante postato sui social. E Izabel è un vero schianto, come testimonia la nostra gallery.