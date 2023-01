Il PSG ha deciso di non organizzare alcun tributo particolare per Lionel Messi, in occasione della sfida contro l’Angers di domani sera. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il fenomeno argentino non festeggerà la vittoria dei Mondiali al Parco dei Principi. Il club parigino, infatti, ritiene che l’accoglienza ricevuta al centro di allenamento – durante il suo ritorno, la scorsa settimana – sia stata più che sufficiente per celebrare il successo di Messi con l’Albiceleste.