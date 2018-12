La telenovela legata al futuro di Adrien Rabiot si arricchisce di una nuova puntata. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato della situazione del centrocampista francese: "Non posso dire al 100 per 100 che Adrien terminerà la stagione con noi. Non ha accettato la proposta di rinnovo col nostro club, quindi ora tutto è possibile".



LE ITALIANE ASPETTANO - Parole che suonano come musica per Juventus, Roma e Milan, le tre squadre italiane che negli ultimi mesi si sono interessate al classe '95 e hanno preso i primi contatti con la madre e agente del giocatore. All'estero ci sono Barcellona, Bayern Monaco e Arsenal attente: l'asta per Rabiot sta per partire.