Dopo i tentativi di inizio estate per Gigio Donnarumma, il Paris Saint-Germain sembrava voler puntare tutto su Alphonse Areola. Dopo la sconfitta di ieri contro il Rennes, però, il tecnico Tuchel ha dichiarato: "Se posso confermare che sarà il numero uno? No, non posso confermarlo fino a quando il mercato sarà aperto".