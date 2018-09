Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è tornato a parlare di Gigi Buffon al sito ufficiale della Uefa: “E’ una leggenda e quando lo conosci, quando lo alleni e lo vedi negli spogliatoi, capisci subito perché. E’ sempre di buon umore, è sempre pronto a lavorare. Quando gioca Areola, incoraggia la squadra dalla panchina. Non giudica i giocatori per età, esperienza, carriera, tratta tutti allo stesso modo. E’ un’esperienza incredibile per me lavorare insieme a lui”.