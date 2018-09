Dopo oltre un mese in panchina, Gigi Buffon si prepara a tornare in campo. L'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha infatti annunciato un cambio in porta per le prossime gare: "Buffon giocherà sia contro il Rennes che contro il Reims".



ALTERNANZA - Dopo aver iniziato la stagione da titolare, l'ex numero uno della Juventus è sceso in campo per l'ultima volta il 18 agosto. Da quel momento è poi stato Areola a difendere la porta dei parigini, sia in Ligue 1 che in Champions League (dove Buffon è ancora squalificato).