Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 5-0 dai parigini contro il Galatasaray: "Siamo molto contenti della prestazione, oltre che dello spirito e della mentalità mostrata dalla squadra. Stiamo guadagnando fiducia e c'è un buono spirito di squadra; al Galatasaray stasera mancavano giocatori importanti e per loro non è stato facile giocare contro di noi nonostante siano una grande squadra".



SU CAVANI - "Edinson non ha avuto ritmo in questo avvio ed è colpa mia e degli infortuni, per lui era importante segnare; è il modo migliore per ritrovare fiducia, sono felice per lui e quando Neymar gli ha ceduto il pallone per battere il rigore è stato un bel gesto. Neymar per noi è molto importante, ha lavorato duramente e ha fatto bene anche in fase difensiva".