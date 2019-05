Dopo Pep Guardiola, anche Thomas Tuchel, tecnico del Psg, smentisce una possibile trattativa su Antoine Griezmann. L'allenatore dei parigini, infatti, ha dichiarato: "Griezmann può andare a giocare in qualsiasi club del mondo, ma non nel nostro. Il suo ingaggio non è una possibilità reale. Abbiamo altre priorità e dobbiamo iniziare dal rinforzare la difesa".