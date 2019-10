L'allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha parlato delle scelte fatte per l'attacco, di come Mauro Icardi si sia integrato al meglio nella rosa dei parigini e sta offuscando Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano, che è in scadenza di contratto a fine anno, non è felice dell'attuale situazione.



SCONTENTO - "Cavani non è completamente felice perché è stato infortunato per molte settimane e vuole aiutarci. Deve combattere, come ogni giocatore, per ritrovare il ritmo partita e guadagnare il suo posto in squadra. È super professionale, ha un buon stato d'animo durante l'allenamento. Non è completamente felice, ma è assolutamente normale. Sa che è una stagione molto lunga".



LA SQUADRA PRIMA DI TUTTO - "Non dovremmo pensare a un solo giocatore, ma sempre alla squadra. È qualcosa che è anche nel suo personaggio, è il numero 9, il nostro bomber e uno dei più grandi marcatori di questo club. Ma pensa ancora per la squadra. Adesso è una fase difficile per lui. La squadra ha fatto molto bene senza di lui. E forse ora il suo ruolo può cambiare, ma questo riguarda solo il momento attuale".