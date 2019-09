Il tecnico del PSG Thomas Tuchel presenta in conferenza stampa la sfida di Champions con il Galatasaray e parla della possibilità di schierare Mauro Icardi dal 1', complici le assenze di Neymar e Cavani: "Trovare soluzioni è sempre una sfida per noi, ci siamo riusciti contro il Real Madrid e vedremo. Forse giocheremo con due attaccanti, forse con tre. Prenderemo la decisione stasera o domattina, dobbiamo aspettare i ritorni di Choupo-Moting e Icardi e vedere come si evolve la loro situazione. Non so quanto sia pronto Icardi, penso che si è allenato senza dolore oggi ma non gioca da diversi mesi, quindi è da valutare".