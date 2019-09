Potrebbe scoccare domani l'ora del debutto per Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi, infatti, i parigini ospitano lo Strasburgo (calcio d'inizio alle 17.30). Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, il tecnico Thomas Tuchel ha parlato così dell'argentino: "Deve trovare il suo ritmo. La sua presenza in squadra è una cosa positiva, potrebbe giocare domani. Il suo obiettivo è segnare, è sempre pericoloso. Non gli servono tanti palloni per segnare".



SU NEYMAR - ​"Neymar darà tutto per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione":