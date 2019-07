Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa ai rigori con l'Inter: "I primi 70 minuti sono stati molto buoni e non ci sono giocatori infortunati; questi sono gli aspetti positivi. Oggi però abbiamo perso un po' di forza mentale e qualità per uccidere la partita, oltre a una mancanza di regolarità. L'Inter ha mostrato molta aggressività: hanno lottato su ogni palla, c'era molta intensità, abbiamo dovuto adattarci. Dobbiamo ancora migliorare molto, è tempo di imparare".