Passano i mesi, ma non arriva il rinnovo di contratto per Adrien Rabiot al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese ha ormai deciso di cambiare squadra e da gennaio sarà libero di firmare col suo nuovo club. Roma, Juventus e Milan in Italia, Barcellona all'estero i club più interessati.



PARLA TUCHEL - Intanto, della situazione del classe '95 - escluso nell'ultima partita - ha parlato Thomas Tuchel, allenatore del Psg: "Tornerà in gruppo e giocherà contro lo Strasburgo. Quando bisogna prendere decisioni difficili su un calciatore le relazioni cambiano, quando non gioca non è di buon umore. Secondo me, il nostro rapporto è buono, anche se riconosco che stiamo vivendo un periodo un po' difficile".