Alla vigilia della Supercoppa di Francia contro il Rennes a Shenzhen, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa: "I giocatori di rientro dalla Coppa America? Devo aspettare l'allenamento di oggi per valutarli, ma è bello che siano qui con noi. Hanno lavorato durante le vacanze, parlerò con loro".



SUL RUOLO DI MBAPPE' - "Non potremo schierare Neymar e Draxler e dobbiamo decidere chi tra Sarabia e Di Maria affiancherà Mbappè. Dobbiamo capire se Cavani può giocare da 9, con Kylian più a sinistra".



SU NEYMAR - "L'ho visto con un buon stato d'animo, in allenamento. Stava bene, ma è normale, gli piace il calcio. Purtroppo è squalificato, ma è un bene che sia qui con noi".