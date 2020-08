Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, parla in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League che domani vedrà la sua squadra impegnata contro l'RB Lipsia: "Non stiamo pensando alla storia, ma viviamo il momento. Meritiamo di essere qui, in semifinale, perché abbiamo giocato una Champions straordinaria in una stagione straordinaria. Abbiamo lavorato duramente e questo è il risultato. Siamo tranquilli e felici di essere qui. Ci siamo allenati molto bene in questi giorni: ho visto concentrazione e qualità, siamo pronti e non vogliamo fermarci ora. Per questo combatteremo". Sul Lipsia: "Rispetto all'Atalanta, il Lipsia si affida meno all'uno contro uno, ma allo stesso modo è molto aggressivo e difende attaccando in avanti, con coraggio e mentalità offensiva. Ha giocatori giovani e veloci: sarà una partita molto fisica e noi ci siamo preparati".