Mauro Icardi sempre più centrale nel progetto del PSG, ancora una volta decisivo: l'argentino è subentrato a dieci minuti dal termine contro il Brest al posto di Edinson Cavani e ha deciso la sfida, firmando il 2-1 dei parigini. Convinto il tecnico Thomas Tuchel, che elogia Icardi a Canal+: "È un attaccante molto efficace, fa quello che deve fare e ora gli riesce tutto bene. Ora per Cavani è dura... È così, gi attaccanti affrontano sempre fasi particolari e in questo momento Edinson ne ha davanti una difficile. Sia icardi che Cavani hanno grandissime qualità, ma ora la fortuna ha girato dalla parte di Mauro. Cosa dire a Cavani? Deve ritrovare confidenza nei suoi mezzi e combattere per una maglia".