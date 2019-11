Dopo una serie di stop piuttosto importanti, Neymar torna disponibile per il Psg e Thomas Tuchel. Tuttavia l'allenatore sembra non aver apprezzato alcune scelte del brasiliano come, ad esempio, il viaggio a Madrid per assistere alla Coppa Davis, un viaggio non concordato con l'allenatore:







"Cosa dovrei fare? Non sono né suo padre né un poliziotto, sono il suo allenatore. Non mi è piaciuto per niente il fatto che se ne sia andato senza parlarne" ha detto l'allenatore dei Parigini in conferenza stampa.

Nel frattempo le voci di un possibile addio di O'Ney a fine stagione continuano a susseguirsi, soprattutto dalla Spagna dove il Barcellona continua ad essere interessata a riportare il fenomeno brasiliano in Catalogna.