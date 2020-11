"Mi fate sempre la stessa domanda!". Thomas Tuchel ha risposto così in conferenza stampa a chi gli ha chiesto se abbia timore di un eventuale esonero. L'allenatore del Psg ha sbottato e: "Me l'avete fatta prima della finale di Coppa di Lega, della finale di Coppa di Francia, dei quarti di Champions con l'Atalanta e della finale di Lisbona. L'anno scorso ho letto la stessa frase: 'Tuchel è solo ed è isolato'. Non è così. Forse è un momento difficile, ma fa parte della vita di un allenatore".