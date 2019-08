Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato ai media francesi al termine della partita vinta per 4-0 dai parigini contro il Tolosa: "Cavani e Mbappé? Non se siano infortuni seri i loro, dovremo valutare le condizioni di entrambi. Thiago Silva inizialmente in panchina? E' stato usato troppo finora. Senza l'infortunio di Kehrer, avrebbe già dovuto essere in panchina a Rennes. Gioca come un giocatore di 25 anni ma non ha più 25 anni. Questo è il motivo per cui dobbiamo rispettare le fasi di recupero. È fantastico, dà tutto ad ogni allenamento. Neymar? Leonardo sa che voglio tenerlo. Ma questo non dipende solo da lui. La situazione non è molto chiara, sì. E dobbiamo chiarirla".