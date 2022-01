C'è un giovane portiere italiano, nel Paris Saint-Germain, che sta convincendo tutti. No, non Gigio Donnarumma. O meglio, non solo lui. Dall'estate 2019, infatti, accanto a campioni come Neymar, Mbappé e, dalla scorsa estate, Leo Messi si allena anche Denis Franchi, nato nell'ottobre 2002 a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Dalla provincia friulana alle stelle del Psg, il salto è stato rapido per Denis, che dopo aver giocato in prestito nell'Udinese è stato acquistato dagli emiri direttamente dal Prata Falchi, la società dilettantistica dove è cresciuto. Dopo aver firmato un contratto da minorenne fino al 2022, nel dicembre 2020, quando aveva compiuto 18 anni, Leonardo gli fece firmare il prolungamento per un'ulteriore stagione, al suo primo contratto da professionista. E ora lo ha ulteriormente blindato, nonostante le offerte per Franchi siano tante...