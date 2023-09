Dopo Verratti (all'Al-Arabi), un altro calciatore lascia il Paris Saint-Germain per andare a giocare in Qatar. Il trequartista tedesco Julian Draxler (classe 1993 ex Schalke, Wolfsburg e Benfica) ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2025 con l'Al-Ahli SC, che versa 9 milioni di euro nelle casse del club francese.