Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 luglio 2018

Adesso è ufficiale:. A comunicarlo è il club francese: "Il Paris Saint-Germain è onorato di annunciare l'arrivo ufficiale di Gianluigi Buffon.- "E' un grande onore firmare con il Paris Saint-Germain". Parola di Gianluigi Buffon che si presenta così al sito ufficiale del club francese. "Ringrazio il club e il Presidente della fiducia. Sono cresciuti tantissimo in questi anni, è una squadra che è entrata nel cuore della gente. Porterò tutta la mia energia, tutta la mia esperienza e tutta la mia sete di vittorie per aiutare il mio nuovo club a ottenere gli obiettivi che si fisserà. Con i miei compagni e coi nostri tifosi, vogliamo regalare grandi emozioni allo stadio e in tutti quelli del mondo dove rappresenteremo una città meravigliosa come Parigi. Che merita di vedere il suo club in vetta al calcio internazionale". Di seguito il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del PSG