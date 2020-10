Ora è ufficiale,: l'attaccante, per cui si era ipotizzato anche un ritorno alla, arriva dall'in prestito secco fino al termine della stagione, nessuna opzione di riscatto per i parigini. Kean commenta al sito del club: "Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. E' uno dei migliori club al mondo, come ha dimostrato con la partecipazione all'ultima finale di Champions League. Sono lieto di unirmi a un club così ambizioso e la cui reputazione è molto importante nel mio paese. Non vedo l'ora di crescere accanto ad alcuni dei migliori giocatori al mondo".​