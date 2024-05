Psg, UFFICIALE: Keylor Navas dice addio, sarà un parametro zero

42 minuti fa



Tempo di annunci e di addii al Paris Saint-Germain. Dopo quello di Kylian Mbappé, anche Keylor Navas ha chiuso ufficialmente la sua avventura a Parigi. Dopo cinque stagioni, il costaricano ha pubblicato su Instagram questo messaggio.



ADDIO - "Questo è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain. Non ho intenzione di prolungare il mio contratto, concluderò la mia avventura tra poche settimane. La mia ultima partita al Parco dei Principi sarà domenica. Ogni secondo trascorso al Parco dei Principi è stato meraviglioso. Grazie a Dio ho sempre sentito l'affetto e l'incoraggiamento da parte di tutti. È stato un onore difendere questi colori in questo incredibile stadio. Ho ancora degli obiettivi da raggiungere, ma non volevo perdere l'occasione di dire addio a quella che era la mia casa", queste le parole del portiere.