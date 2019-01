Communiqué médical. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 20 gennaio 2019

, uscito in lacrime durante la sfida con il Guingamp per un problema alla: gli esami effettuati, si legge nel bollettino medico diramato dai parigini, hanno evidenziato unaNessun interessamento dunque per i legamenti, nuovi esami a inizio settimana stabiliranno i tempi di recupero.