Nessun miglioramento e al contrario, la conferma che l'infortunio subito danella finale di Coppa di Francia è di quelli seri. I nuovi esami a cui è stato sottoposto oggiLa stella francese salterà sicuramente la gara controe potrebbe rientrare giusto in tempo per l'eventualedi Champions League nel caso in cui il PSG riesca ad avanzare nel torneo.IL COMUNICATO - Come annunciato dopo la finale di Coppa di Francia contro il Saint-Étienne, Kylian Mbappé è stato sottoposto questo lunedì a nuovi esami clinici al fine di conoscere l'evoluzione del suo infortunio alla caviglia destra. Le radiografie realizzate oggi hanno confermato la distrosione della caviglia con la lesione dei legamenti esterni. Per questo il periodo di stop è stimato in circa 3 settimane.