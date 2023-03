Stagione finita per Neymar. Il PSG ha comunicato che l'attaccante brasiliano si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di riparazione ai legamenti, al fine di evitare un grave rischio di recidiva, per quanto riguarda la caviglia destra. È previsto un periodo di stop di 3-4 mesi prima del suo ritorno all'attività, questo significa che potrà tornare ad allenarsi all'inizio della prossima stagione, saltando quindi finale di Champions e di Ligue 1.



I RISVOLTI DI MERCATO - Risvolti di mercato interessanti, dopo questo infortunio: il classe 1993 è infatti al passo d'addio con i parigini, dopo che Al Khelaifi ha deciso di puntare sulla permanenza di Kylian Mbappè. Numerosi top club di Premier League, tra cui Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle, sono pronti all'asta per Neymar, già a partire dalla prossima estate.