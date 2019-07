Communiqué du club - Neymar Jr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2019

Dopo il caso Griezmann che infiamma Madrid, con la mancata presenza del francese al ritiro dell'Atletico, anche il Paris Saint-Germain deve fare i conti con la questione Neymar. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti,. "Il giocatore era stato convocato per la ripresa delle attività, ma non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere autorizzato.". Il giocatore, nella notte, era stato a Rio de Janeiro, dopo aver assistito alla vittoria del suo Brasile in Coppa America. Non ha tardato ad arrivare, poco dopo, la risposta del padre del giocatore ( LEGGI QUI ).