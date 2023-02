Neymar, che si è infortunato nella partita vinta dal PSG contro il Lille, vede in forte dubbio la presenza per il match valido per gli ottavi di Champions dell'8 marzo contro il Bayern Monaco. Dopo aver lasciato il campo in barella, poco fa è arrivato il comunicato del club francese: "Neymar, vittima di una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille, è stato sottoposto oggi a una risonanza magnetica, che ha escluso fratture. Tra 48 ore verrà effettuata una nuova valutazione del legamento".