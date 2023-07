Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Come si legge sul profilo Twitter ufficiale del, "il Paris Saint-Germain ehanno deciso di rescindere il suo contratto da allenatore in prima squadra".Nella conferenza indetta per oggi alle 14, in cui il club francese presenterà il: il PSG dovrà pagare a Galtier e al suo vice Thierry Oleksiak circa 10 milioni di euro per la risoluzione del contratto con un anno di anticipo.