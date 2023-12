Il Paris Saint-Germain ha deciso di trattenere una bandiera: Presnel Kimpembe, difensore francese di 28 anni, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026 (a luglio si sarebbe svincolato). Questo nonostante il giocatore non abbia mai giocato in questa stagione: Kimpembe è infatti assente da ben 10 mesi, dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata lo scorso 26 febbraio contro il Marsiglia



Questo il comunicato del club: "Arrivato nel centro di formazione nel 2005, il nativo di Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) si è fatto strada nel settore giovanile del Paris Saint-Germain prima di firmare il suo primo contratto da professionista nel marzo 2015. All'età di 28 anni, il difensore centrale mancino ha collezionato 237 presenze in tutte le competizioni con il club e vinto 23 trofei: sette Campionati di Francia (2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023), sei Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), cinque Coppe di Lega (2015, 2016, 2017, 2018, 2020) e cinque Trophées des Champions (2014, 2016, 2017, 2020, 2022).



La sua prima presenza con la nazionale francese risale al marzo 2018, in un'amichevole contro la Russia. Pochi mesi dopo, è diventato campione del mondo con Les Bleus, giocando l'intera partita contro la Danimarca nella fase a gironi. Ha aggiunto al suo palmarès internazionale la vittoria della Nations League nel 2021, giocando l'intera finale contro la Spagna. Il difensore è stato fermato da un infortunio al tendine d'Achille e nei prossimi giorni verrà operato per poter tornare al più presto: "Sono felice di questa rinnovata fiducia. Spero di indossare di nuovo questi colori al più presto possibile".