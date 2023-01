Di seguito il comunicato diramato dal Psg sulle condizioni di Marco Verratti, indisponibile per la gara di domani contro l'Angers in Ligue 1:



"Marco Verratti ha avvertito dolore alla coscia destra in allenamento questa mattina e ha dovuto terminare la seduta. Ulteriori test saranno effettuati nelle prossime 48 ore".