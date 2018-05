Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle !



Era nell'aria, ora: Thomas- Ecco il comunicato ufficiale: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Thomas Tuchel come allenatore della prima squadra. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto di due anni con i campioni del campionato francese. All'età di 27 anni, il nativo di Krumbach, in Baviera, iniziò la sua carriera da allenatore a capo delle squadre giovanili dello Stoccarda. Nel 2009, Thomas Tuchel ha assunto la gestione di una squadra per la prima volta, prendendo le redini del Mainz. Una squadra che dirigerà per cinque stagioni in Bundesliga. Amante del calcio offensivo e dinamico e di un forte aspetto tattico, diventa uno degli allenatori più innovativi e ben istruiti in Germania. Nel 2015 viene scelto dal Borussia Dortmund. In due stagioni in panchina BvB, Thomas Tuchel vince la Coppa di Germania del 201, continuando con la stessa linea guida, quella di un gioco collettivo focalizzato sulla creatività, la combattività e la competitività. Una concezione del calcio che è ora riconosciuta a livello internazionale dai più grandi professionisti del nostro sport. Ora 44 anni, il manager tedesco inizierà la sua missione all'inizio di luglio, in occasione della ripresa degli allenamenti.- "È con grande gioia, orgoglio e ambizione che mi unisco a questa grande squadra di calcio mondiale, il Paris Saint-Germain". "Non vedo l'ora di lavorare con tutti questi grandi giocatori, che sono tra i migliori del pianeta. Con il mio staff, faremo di tutto per aiutare la squadra a spingere i propri limiti al più alto livello internazionale. C'è un potenziale straordinario a Parigi e questa è la sfida più eccitante che mi sia capitata. Non vedo l'ora di scoprire Parc des Princes, un leggendario stadio di calcio europeo con un'atmosfera fantastica. "- "Sono molto felice di dare il benvenuto a Thomas Tuchel come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain", ha dichiarato Nasser"Thomas è uno degli allenatori europei più competitivi ad essere emerso al più alto livello negli ultimi anni. È fortemente permeato dai principi spettacolari ed efficienti che hanno sempre alimentato la forza del calcio tedesco, in particolare sulla scena internazionale. La sua personalità ambiziosa, il suo gusto deciso per il gioco d'attacco e la sua forza di carattere fanno parte dello stile che abbiamo sempre scelto al Paris Saint-Germain. Questo stile che i fan del nostro Club, da sempre, hanno sempre cercato e ammirato. "