Le milieu de terrain de terrain formé au Paris Saint-Germain rejoint le club turc d’Adana Demirspor, dans le cadre d’un prêt.



Le Paris Saint-Germain souhaite une saison pleine de réussite à Edouard avec Adana Demirspor. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

lascia ile vola in Turchia: il giovane centrocampista passa in prestito all'