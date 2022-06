In attesa di novità sui fronti Skriniar e Renato Sanches, il nuovo consulente dell'area tecnica del Paris Saint-Germain Luis Campos è vicinissimo a definire il primo colpo di questa finestra di mercato. Per il quotidiano portoghese O Jogo, è imminente l'ufficializzazione dell'acquisto dal Porto di Vitinha per i 40 milioni di euro della sua clausola rescissoria.