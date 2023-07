Nasse Al-Khelaifi dà l'ultimatum a Kylian Mbappé. Dopo la conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique, il presidente del PSG è tornato a parlare del futuro dell'attaccante a diversi media francesi: "Sono rimasto molto scioccato nell'apprendere che Mbappé voglia andarsene gratis. Conosco Kylian è un ragazzo fantastico, non può essere lui. Lasciare un club francese gratuitamente, causare danni al più grande club francese? Questo non è Kylian! Lo ripeto: quando ho appreso questa informazione, sono rimasto davvero deluso... Deve decidere in fretta: la prossima settimana, entro dieci giorni o massimo tra due settimane. E se non vorrà firmare, la porta è aperta: vale per lui come per gli altri del resto. Il club è più grande di chiunque. Non c'è nessuno più grande del club. Nessuno, me compreso".