Furiadopo l'eliminazione contro ilin Champions League, arrivata per un rigore assegnato dasu segnalazione didal(mano di Kimpembe su conclusione di Rashford). Il più furioso di tutti è, in tribuna per infortunio, che nelle stories su Instagram a fine partita non usa mezzi termini per attaccare la squadra arbitrale: "E' una vergogna! Mettono pure quattro personaggi che non capiscono nulla di calcio per guardare un'azione al replay. Non esiste! Com'è possibile che uno colpisca di mano se è girato di spalle? Ah, vaffanculo".