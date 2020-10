Intervistato da Dazn, il centrocampista del Psg Marco Verratti ha raccontato il suo rapporto col nuovo compagno di squadra Alessandro Florenzi: "Quando avevamo 13/14 anni giocavamo contro e abbiamo iniziato insieme nelle giovanili dell'Italia. Ci conosciamo da più di dieci anni, so cosa può portare qui al Psg. E' un giocatore molto forte tatticamente che può giocare sempre bene in più ruoli. Concreto e intelligente, ma anche generoso e altruista. E' stato un gran colpo portarlo a Parigi: in allenamento ha fatto vedere subito quanto vale, appena arrivato è stato accolto bene da tutti e si è subito sentito a casa. Siamo un grande gruppo e anche Florenzi se n'è accorto, mi ha detto che prima di essere grandi calciatori siamo tutti belle persone".