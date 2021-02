Marco Verratti, centrocampista di Psg e Nazionale, parla al canale ufficiale dei parigini alla vigilia della sfida contro il Dijon: "Siamo ancora in corsa per vincere il titolo. Abbiamo 12 finali di campionato, la Champions League e la Coupe de France. Con la squadra che abbiamo, dobbiamo lottare fino alla fine per vincere questo titolo di campione di Francia. Nuova posizione? Con l'allenatore mi sento più libero di andare dove voglio in campo, di trovare gli spazi, di stare un po' più in avanti. Diverse volte sono entrato in area, e in area è più facile fare l'assist".