Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, fresco di rinnovo, parla a la Gazzetta dello Sport di Mauro Icardi, suo compagno a Parigi: "Abbiamo l'obbligo di fare meglio dell'anno scorso con la squadra che abbiamo, poi si sa che la Champions è una competizione che si gioca sulle piccole cose. Bisogna arrivare bene a febbraio-marzo, ora c'è Neymar fuori e sarà il nostro miglior acquisto. Mauro lo conoscete meglio di me, è un giocatore d'area: se arriva la palla, fa gol e lo sta dimostrando qui in Francia. Siamo felici di lui, non era facile partire così forte".