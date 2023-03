Alla vigilia del primo match di qualificazione a Euro 2024, contro l'Inghilterra, il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa. Non è per lui un bel momento in Francia, visto l'errore in palleggio che è costato ai compagni un gol nella sconfitta di Monaco di Baviera agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. "Purtroppo il calcio è fatto di vittorie e di sconfitte, ma non è una sconfitta a farmi passare la voglia di giocare a calcio. Sono felice qui e sono felice a Parigi".