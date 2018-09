Ritorno in campo con assist per Marco Verratti, titolare nella vittoria per 4-0 del Paris Saint-Germain sul Saint-Etienne ieri sera. Dopo la partita, il centrocampista abruzzese ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Ora sto bene, spero che i problemi siano alle spalle. Ringrazio il Psg che mi ha aspettato, sono contento per la prestazione e per la vittoria".



SULLA CHAMPIONS - "Col Liverpool saremo pronti, arriviamo da sei vittorie, andiamo lì con fiducia anche se sappiamo che loro sono una squadra molto intensa, sarà difficile ma possiamo fare una grande partita. Giochiamo partite importanti, anche con Napoli e Stella Rossa sarà dura, se supereremo il girone avremo grande fiducia. Napoli e Liverpool sono due squadre simili, entrambe giocano con grande intensità e tranquillità. Saranno due avversari difficili e due grandi partite".



SULLA NAZIONALE - "Ho parlato con Mancini, venivo da quattro partite senza giocare e mi voleva al cento per cento, per questo non sono stato convocato. A ottobre ci sarò, il momento è difficile, bisogna lavorare e cercare di vincere per avere un po' di fiducia".