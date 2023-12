Il Paris Saint-Germain vince soffrendo in casa contro il Nantes. Non una squadra qualunque, certo, visto che proprio il Nantes qualche giorno fa era riuscito a fermare per la prima volta in stagione il Nizza di Farioli. Il risultato finale di 2-1 con gol di Barcola e Kolo Muani è comunque un buon segnale per i francesi che si preparano all'importantissima sfida che mercoledì 13 dicembre vedrà la squadra di Luis Enrique affrontare il Borussia Dortmund per provare a strappare una vittoria e assicurarsi un posto agli ottavi di Champions. Spettatore interessato il Milan, che se la vedrà in contemporanea con il Newcastle (che domani affronterà il Tottenham), provando a vincere e sperando che il Paris perda, per potersi aggiudicare il secondo posto agli ottavi.