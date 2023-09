CETTE IMAGE !



Warren Zaïre-Emery, déjà patron, prend le mégaphone face au Kop parisien !#PSGOM pic.twitter.com/7kcu9TxNrW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 24, 2023

Senza le stelle è tornato il sereno a Parigi.. Dove ora remano tutti dalla stessa parte, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore Luis Enrique. Nonostante qualche passo falso, come quello di settimana scorsa contro il Nizza di Farioli. Dopo le prime sei giornate di Ligue 1 i campioni di Francia sono terzi in classifica a quota 11 punti con il Monaco a -1 dal Nizza e a -2 dalla capolista a sorpresa Brest., autore di una doppietta dopo essere entrato dalla panchina al posto dell'infortunato Mbappé. Un assist porta la firma di Ousmane Dembelé. Tutti quanti sono stati pagati profumatamente sul mercato: Hakimi era arrivato dall'Inter per 68 milioni due anni fa, mentre in estate sono stati investiti ben 210 milioni di euro per il nuovo tridente d'attacco: 95 milioni per Kolo Muani (Eintracht Francoforte), 65 milioni per Gonçalo Ramos (Benfica) e 50 milioni per Ousmane Dembelé (Barcellona).calcolando (oltre a Skriniar e Asensio arrivati a parametro zero da Inter e Real Madrid) i 60 milioni spesi per il mediano Manuel Ugarte (Sporting Lisbona), i 45 milioni per il difensore Lucas Hernandez (Bayern Monaco) e altri 45 milioni per l'ala Bradley, che è andato a giocare in Qatar all'Al-Arabi. Luis Enrique lo ha elogiato pubblicamente, dicendo che da come giocadi quest'anno in Supercoppa italiana e in Champions League. Questione di senso d'appartenenza, una qualità che non si può comprare sul mercato.