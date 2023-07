Il Paris Saint Germain sta continuando a sondare il mercato degli attaccanti aspettando che si possa concretizzare l'addio di Kylian Mbappe in direzione Real Madrid, ma fra le piste sondate, secondo la stampa francese, quella che porta a Dusan Vlahovic della Juventus non è la più quotata. Osimhen, Kane e Kolo Muani sono profili ritenuti più adatti del serbo, almeno in questa fase del mercato.