Intervistato dalla tv olandese NOS, il centrocampista Georginio Wijnaldum ha parlato delle sue attuali difficoltà al Paris Saint-Germain: "Non posso dire di essere totalmente felice, perché la situazione non è quella che m aspettavo. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in buona forma e ho anche fatto molto bene. Ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo... è molto difficile".