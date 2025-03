PSV-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or licensors

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e si gioca ad Eindhoven: c'èGli olandesi ospitano gli inglesi al Philips Stadion nella prima delle due sfide del turno, che mettono in palio i quarti di finale contro una tra Real Madrid e Atletico Madrid.Il PSV di Peter Bosz si è qualificato agli ottavi attraverso i playoff, dove hanno eliminato la Juventus di Thiago Motta: dopo aver perso l'andata a Torino, Ivan Perisic e compagni hanno vinto ai supplementari la partita di ritorno in Olanda ribaltando il risultato.I Gunners di Mikel Arteta invece si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale chiudendo la fase campionato al terzo posto con 19 punti conquistati.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui PSV - Arsenal in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su PSV-Arsenal:: PSV-Arsenal: martedì 4 marzo 2025: 21.00: Sky Soprt Calcio (canale 202), Sky Sport (253), NOW: Sky Go, NOW: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, L. De Jong, Lang.. Bosz.

: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Jorginho, Rice, Odegaard; Nwaneri, Trossard, Merino.. Arteta.- La sfida tra PSV e Arsenal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- PSV-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il Pass Sport.- La telecronaca del derby di Madrid è affidata a Davide Polizzi.