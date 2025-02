PSV, Bosz avvisa la Juventus: "Voglio una grande notte europea"

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la, valido per il ritorno dei playoff di. Le due squadre si sfideranno domani sera in Olanda, dopo che nella partita d'andata, a Torino, la Juventus si è imposta per 2-1."Sono preoccupato sia della Juventus, un top club, sia di Farioli, che è in testa in campionato con l'Ajax. Ma noi non siamo in crisi e in Champions non si sa mai come può finire"."Sto cercando di cambiare qualcosa per riuscire ad entrare nella testa dei giocatori. Voglio una squadra che punti a tenere la palla. Sarà una gara diversa da quella che abbiamo giocato a Torino: dobbiamo vincere e giocheremo nel nostro stadio. Spero che a fare la differenza saranno i nostri tifosi, domani vogliamo una grande serata europea. La Juventus ha fatto tanti pareggi in stagione, ma è un top club ed è reduce dalla vittoria contro l'Inter".

"Non siamo in crisi, siamo ancora in corsa in Champions, campionato e Coppa d'Olanda. Poi sì certamente, abbiamo rallentato e dobbiamo migliorare".