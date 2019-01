Steven Bergwijn attaccante del Psv e della nazionale olandese è stato accostato ad entrambe le milanesi in questi giorni, anche se, in Inghilterra, il Sun riporta il faccia a faccia tra Tottenham e Manchester United. Forte quindi la concorrenza per il classe '97, che sta per scatenare una forte asta sul mercato, il tutto in beneficio della squadra olandese.