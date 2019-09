Coen Dillen, 1959

Bert Theunissen, 1964

Donyell Malen, 2019#PSVVIT — PSV (@PSV) September 14, 2019

e l'ha fatto deflagrando nell'arco di una settimana sul calcio olandese e sul malcapitato Vitesse. La stellache nello scacchiere tattico di Marc van Bommel ha preso a tutti gli effetti(approdato in estate al Napoli) ha vissuto un'autentica settimana da record. Prima il gol all'esordio in nazionale con l'Olanda e ora l'autentico show,che conferma il PSV in vetta alla classifica con l'Ajax.5 reti in un'unica gara, prima un destro a giro, poi due colpi di testa uno su corner e uno su ribattuta del portiere a centro area mostrando un tempismo da pochi e infine due rigori realizzati con estrema freddezza e precisione.Il secondo e ultimo giocatore a segnare 5 gol in un'unica partita del campionato olandese fu infatti Bert Theunissen nel 1964 e prima di lui toccò a Coen Dillen nel 1959. E ora Malen, che si aggiunge a calciatori del calibro di Ronaldo, Klose e Lewandowski (in altri tornei), ma soltanto a 20 anni.Per lui, cresciuto da attaccante centrale, ma in grado di spostarsi in tutti i ruoli dell'attacco, si sono sprecati paragoni. Il più altisonante non poteva che essere quello con l'ex-stella dei Gunnersanche se lo stesso Malen ha raccontato più volte di aver studiato e cercato di rubare i segreti di un altro ex-, la stella olandeseche all'epoca ricopriva il ruolo di allenatore dell'Academy.L'esplosione di Malen era attesa da tempo perché già la scorsa stagione la punta diventata sempre più esterno d'attacco aveva mostrato lampi di classe pure. Tanto che il suo agente,, l'aveva già proposto proposto sia aldell'allora ds Leonardo () che alladi Monchi. Nulla da fare, perché le richieste del PSV erano già alte. Il club olandese scelse di puntare su di lui nell'estate del 2017 pagando soltanto 600mila euro all'Arsenal.(fra PSV e nazionale olandese) non fa altro che aumentare il prezzo del suo cartellino e l'interesse attorno a lui. Per la gioia di Raiola, e del PSV che ha fra le mani un autentico gioiello.